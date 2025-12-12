in arrivo un nuovo bonus libri nella manovra 2026

La manovra 2026 potrebbe introdurre un nuovo bonus libri pensato per le famiglie italiane. Questa misura a sorpresa mira a sostenere l'acquisto di libri e promuovere la cultura. Ecco cosa sapere sulla possibile novità che potrebbe fare il suo debutto nel prossimo anno.

Una misura a sorpresa per le famiglie. Nel testo della manovra 2026 potrebbe essere inserita una novità destinata a coinvolgere molte famiglie italiane. Durante la presentazione in Senato delle riformulazioni proposte dalla maggioranza, tra i vari interventi sugli affitti brevi e sul contributo alle banche è comparsa, quasi inaspettata, una misura dedicata all'acquisto dei libri per le scuole superiori. Come funzionerà il nuovo bonus. I lavori sulla legge di bilancio procedono tra trattative serrate e testi aggiornati di continuo. Le votazioni sugli emendamenti potrebbero tenersi anche nel cuore della notte: la commissione Bilancio tornerà infatti a riunirsi alle 23 di domenica 14 dicembre.

Bonus libri scolastici per le famiglie nella legge di Bilancio: a chi spetta e quali sono i requisiti

Bonus libri scolastici per le famiglie nella legge di Bilancio: a chi spetta e quali sono i requisiti - È in arrivo un contributo comunale per l'acquisto di libri scolastici destinati alla scuola secondaria di secondo grado pensato per le famiglie con Isee ... fanpage.it

Bonus libri scolastici 2026: arriva la deducibilità fiscale per la scuola dell’obbligo - Dal 2026 i libri scolastici saranno deducibili dal reddito: novità, requisiti e vantaggi per milioni di famiglie italiane. commercialista.it

