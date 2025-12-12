In arrivo il restyling Lavori alla Passerella
La Passerella Quindici anni, attraversando il canale Burlamacca, mostra evidenti segni di usura. Per questo motivo, l’Autorità portuale sta valutando l’opportunità di un importante intervento di restyling, volto a migliorare la sicurezza e l’estetica della struttura. L’operazione rappresenta un passo fondamentale per garantire la funzionalità e il valore del collegamento nel tempo.
Quindici anni e li mostra decisamente tutti. La Passerella che attraversa il canale Burlamacca versa in pessimo stato, per questo l’Autorità portuale che ne è responsabile sta valutando la possibilità di un incisivo lavoro di restyling. La notizia è confermata dallo stesso segretario dell’Autorità, Massimo Lucchesi. "Premesso che da un punto di vista statico la struttura non presenta alcun problema – specifica Lucchesi, in carica dal settembre del 2024 – è evidente, a vista, che un intervento di sostituzione del materiale, non di cambiamento perché è necessario il parere della Soprintendenza, è quanto mai urgente. 🔗 Leggi su Lanazione.it
