in arrivo il restyling lavori alla passerella

Quindici anni e li mostra decisamente tutti. La Passerella che attraversa il canale Burlamacca versa in pessimo stato, per questo l’Autorità portuale che ne è responsabile sta valutando la possibilità di un incisivo lavoro di restyling. La notizia è confermata dallo stesso segretario dell’Autorità, Massimo Lucchesi. "Premesso che da un punto di vista statico la struttura non presenta alcun problema – specifica Lucchesi, in carica dal settembre del 2024 – è evidente, a vista, che un intervento di sostituzione del materiale, non di cambiamento perché è necessario il parere della Soprintendenza, è quanto mai urgente. 🔗 Leggi su Lanazione.it