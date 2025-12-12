In 200 all’Area Settebello per una serata di testimonianza e solidarietà raccolti mille euro per Gaza

In un'assemblea all’Area Settebello, il Partito Democratico di Rimini ha organizzato una serata di testimonianze e solidarietà, raccogliendo mille euro per Gaza. L’evento, promosso da Pd Rimini, in collaborazione con l’onorevole Annalisa Corrado, Emma Petitti, EducAid e la Cgil, ha affrontato il tema della pace e della crisi in corso nella regione.

