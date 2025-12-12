Impianto rifiuti a Cascina Redenta Il fronte ambientalista dice No

Il progetto di un nuovo impianto di rifiuti a Cascina Redenta, a Inzago, suscita forti opposizioni. Dopo il rifiuto del consiglio comunale, venti associazioni ambientaliste della zona hanno sottoscritto l’iniziativa

Dopo il "no" del consiglio comunale quello del mondo ambientalista, la firma di 20 associazioni di tutta la zona in calce all’iniziativa "Inzago dice no" del gruppo Cittadini per l’Ambiente in Martesana: e l’opposizione al progetto di un nuovo impianto di rifiuti a Cascina Redenta di Inzago, firmato da Systema Ambiente e in corso iter autorizzativo, alza la voce. "Mancano a questo progetto – così i promotori dell’iniziativa - i presupposti basilari di sicurezza e tutela della salute dei cittadini: Città Metropolitana neghi l’autorizzazione". Il primo volantino, che segue di una decina di giorni il semaforo verde a una mozione unitaria in aula consiliare a Inzago, è in diffusione in questi giorni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Impianto rifiuti a Cascina Redenta. Il fronte ambientalista dice "No"

