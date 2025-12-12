Impegno per i Balcani occidentali premiato l’europarlamentare Gozi

Sandro Gozi, europarlamentare di Renew Europe e segretario generale del Partito Democratico europeo, ha ricevuto il Premio European Western Balkans 2025. L’onorificenza riconosce il suo impegno per l’integrazione dei Balcani occidentali nell’Unione Europea, evidenziando il suo ruolo di rilievo nel processo di allargamento e nelle questioni istituzionali della regione.

Sandro Gozi (nella foto), eurodeputato cesenate di Renew Europe, segretario generale del Partito Democratico europeo e relatore del Parlamento europeo sul Rapporto sulle conseguenze istituzionali dell'allargamento, è stato insignito del 2025 European Western Balkans Award, riconoscimento annuale con cui il portale European Western Balkans premia personalità e organizzazioni impegnate nel processo di integrazione dei Balcani occidentali nell'Ue. Il comitato del premio ha scelto Gozi "per la sua coerente e determinata azione a favore dell'allargamento dell' Unione europea ai Balcani Occidentali, inclusa la sua attività da relatore del Parlamento europeo sulle conseguenze istituzionali dell'allargamento, nonché per il suo più ampio impegno a promuovere i valori europei e sostenere le riforme democratiche nei Paesi candidati".

