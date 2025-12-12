Impact 11.122025 First Ever Knockouts Dog Collar Match

L'articolo presenta un'anteprima dell'evento Impact del 11 dicembre 2025, con particolare attenzione al primo match di sempre con eliminazioni (Knockouts Dog Collar Match). La puntata si apre con il King's Speech di Frankie Kazarian, campione TNA, che celebra la vittoria di Final Resolution e la prima difesa del titolo in un confronto individuale.

La puntata odierna si apre con il King’s Speech dove il campione TNA, Frankie Kazarian, come al suo solito, si vanta della vittoria di Final Resolution, la quale segna la sua prima difesa della cintura in un one on one. Il promo viene interrotto da Mike Santana, l’ex campione dice di aver completato il primo atto della sua guerra contro NXT nel PPV dello scorso weekend e ora avrà l’occasione di spazzare via tutta quella gentaglia nello Steel Cage previsto la prossima settimana. Santana aggiunge: “Una volta distrutte le persone che mi hanno portato via la cintura, caro Frankie tornerò a prendermi il mio titolo, perché a Genesis saremo io contro di te, one on one, per il TNA World Championship. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net