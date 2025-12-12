Il Volo Tutti per Uno – Viaggio nel tempo su Canale5 con Mannoia Ramazzotti
In prima serata su Canale5, torna Il Volo con il concerto evento
In prima serata su Canale5, torna Il Volo con la riproposizione del concerto evento Tutti per Uno – Viaggio nel Tempo. Da domani, sabato 13 dicembre, in prima serata su Canale5, torna Il Volo con la riproposizione di Tutti per Uno – Viaggio nel Tempo. Tre serate dalla prestigiosa location di Palazzo Te a Mantova. La prima puntata è condotta da Il Volo, con la partecipazione straordinaria di Antonella Clerici. Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble porteranno sul palco performance accompagnati da una grande orchestra e da numerosi ospiti speciali. Si alterneranno momenti solisti, di gruppo e con ospiti, in cui verranno presentati i brani più amati del repertorio del trio, ma anche cover scelte in base ad un immaginario viaggio nel tempo che ci porterà a ripercorrere i momenti musicali più iconici della storia della musica italiana e interazionale anche legati a ricordi personali dei tre artisti e dei loro ospiti. Spettacolo.eu
fraseScelta_2
Il Volo, ‘Tutti per Uno – Viaggio nel tempo’ in tv: tre serate evento da Mantova. Ospiti e scaletta - Dopo il grande successo delle scorse edizioni, torna da questa sera, lunedì 19 maggio, in prime- ilgiorno.it
Il Volo, Tutti per uno – il viaggio nel tempo: la scaletta di cantanti e ospiti su Canale 5 - Tutti per uno – Viaggio nel tempo va in onda su Canale5 da lunedì 19 maggio dalle ore 21 :20. fanpage.itBuongiorno a tutti! Ho una domanda da farvi a caldo, visto che 2 ore fa chian eastern mi ha cancellato la seconda tratta del volo senza riprogrammarmi un bel niente Volo andata: Milano-Shangai Shangai-kagoshima Volo ritorno: Fukuoka-Shangai Shangai-mi - facebook.com Facebook
#166: 2021 Makes + December 2021 Sewing Makes