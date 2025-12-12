Il Volo Tutti per Uno – Viaggio nel tempo su Canale5 con Mannoia Ramazzotti

In prima serata su Canale5, torna Il Volo con il concerto evento

In prima serata su Canale5, torna Il Volo con la riproposizione del concerto evento Tutti per Uno – Viaggio nel Tempo. Da domani, sabato 13 dicembre, in prima serata su Canale5, torna Il Volo con la riproposizione di Tutti per Uno – Viaggio nel Tempo. Tre serate dalla prestigiosa location di Palazzo Te a Mantova. La prima puntata è condotta da Il Volo, con la partecipazione straordinaria di Antonella Clerici. Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble porteranno sul palco performance accompagnati da una grande orchestra e da numerosi ospiti speciali. Si alterneranno momenti solisti, di gruppo e con ospiti, in cui verranno presentati i brani più amati del repertorio del trio, ma anche cover scelte in base ad un immaginario viaggio nel tempo che ci porterà a ripercorrere i momenti musicali più iconici della storia della musica italiana e interazionale anche legati a ricordi personali dei tre artisti e dei loro ospiti. Spettacolo.eu

