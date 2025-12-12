Il video di Ronaldinho con la sciarpa del Ravenna fa esplodere i tifosi | Stanno arrivando grandi cose

Ronaldinho ha riacceso l’entusiasmo dei tifosi con un video e una foto sui social, mostrandosi con la sciarpa del Ravenna. L’ex stella del calcio ha condiviso momenti che alimentano le speranze di grandi novità per il club, suscitando entusiasmo e aspettative tra i supporters.

Prima una foto sui propri profili social ufficiali, poi una storia con un video che ritrae il contesto, con Ronaldinho che si fa immortalare. sorridente, con una sciarpa del Ravenna Calcio: scatenando l'entusiasmo della tifoseria.

