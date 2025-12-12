Il viaggio di Angelo D’Orsi a Mosca e il mondo che non capiamo

Linkiesta.it | 12 dic 2025

Nel suo viaggio a Mosca, Angelo D’Orsi esplora le complessità di un mondo spesso frainteso, analizzando le dinamiche politiche e culturali che caratterizzano la capitale russa. Un’occasione per riflettere sulle tensioni internazionali e sulle percezioni che influenzano il nostro modo di capire la Russia e il suo ruolo nel panorama globale.

