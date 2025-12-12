Il valore della pazienza e dell’impegno

In un mondo dominato dalla rapidità e dalla connessione costante, l'importanza della pazienza e dell'impegno rimane fondamentale. Questi valori, spesso messi da parte nella frenesia quotidiana, sono essenziali per costruire risultati duraturi e significativi. Attraverso un percorso di costanza e calma, possiamo affrontare le sfide con maggiore equilibrio e determinazione.

Nappo* Viviamo in una società governata dalla velocità: messaggi immediati, risposte rapide, informazioni a portata di clic. In questa condizione cresce una generazione assuefatta a ottenere tutto in tempi brevissimi. Si parla sempre più spesso di cultura del “tutto subito”, un sintomo che riguarda soprattutto gli adolescenti e che si riflette nel modo in cui vivono la scuola, le relazioni e le sfide quotidiane. Siamo sicuri che tutto dev’essere immediato? E quali conseguenze ha questa mentalità sulla crescita personale? Essa indebolisce la capacità dei giovani di sopportare la frustrazione, costruire impegno, sviluppare resilienza ed elaborare percorsi lenti e profondi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

