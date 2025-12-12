Il trailer di Street Fighter | il nuovo film live-action

Ecco il primo trailer ufficiale di Street Fighter, il nuovo film live-action ispirato al celebre franchise di videogiochi. L’attesa cresce mentre vengono svelate le prime immagini di un cast che include personaggi iconici come Chun-Li, Ken e Ryu, promettendo un’avventura epica e fedele all’universo originale.

Oggi esce il primo trailer ufficiale dell'attesissimo film live-action Street Fighter. Il film, ispirato al franchise omonimo di videogiochi, vedrà la presenza dei celebri personaggi Chun-Li, Ken, Ryu e di tanti altri. Durante i Game Awards 2025 debutta il teaser, alla presenza del cast salito sul palco, regalando al pubblico un primo sguardo sul mondo Street Fighter che prenderà ancora vita con nuove imperdibili avventure. Un primo sguardo alla trama. Il nuovo film di Street Fighter è ambientato nel 1993 e, secondo la sinossi ufficiale: "Gli ex combattenti di Street Fighter Ryu (Andrew Koji ) e Ken Masters ( Noah Centineo ) vengono catapultati di nuovo in combattimento quando la misteriosa Chun-Li ( Callina Liang ) li recluta per il prossimo Torneo Mondiale dei Guerrieri: un brutale scontro di pugni, destino e furia.