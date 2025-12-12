Il tesoro del pentito delle scommesse palazzi e imprese tra Italia e Romania

Un’indagine scopre un vasto patrimonio legato a un pentito delle scommesse, comprendente venti attività commerciali e 89 beni immobili in Italia e Romania. Tra le proprietà si trovano imprese nel settore dei giochi e scommesse e immobili situati in diverse città, evidenziando un'estesa rete transnazionale tra Italia e Romania.

AGI - Venti attività commerciali (12 italiane e 8 estere) attive nel settore dei giochi e scommesse e in quello immobiliare, 89 beni immobili, siti in Italia e in Romania, nelle province di Catania (1), Siracusa (30) e Gorizia (1) e nelle città estere di Bucarest (3) e Pitesti (57). Sono i beni del valore complessivo stimato di oltre 40 milioni di euro sequestrato dalla guardia di finanza di Catania a Fabio Lanzafame, 53 anni, siracusano di nascita e residente a Pitesti in Romania. Collaboratore di giustizia e ribattezzato "il pentito delle scommesse" è risultato contiguo sia alla famiglia mafiosa Santapaola-Ercolano che al clan Cappello- Bonaccorsi. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Il tesoro del pentito delle scommesse, palazzi e imprese tra Italia e Romania

Sequestrato il tesoro del pentito delle scommesse, beni per oltre 40 milioni di euro - ] ... Secondo blogsicilia.it

Dal gaming online alle cryptovalute, sequestrato il tesoro da 40 milioni fra Sicilia e Romania all'ex "pentito delle scommesse - Il provvedimento di prevenzione ha colpito attività economiche, beni mobili e immobili, conti correnti, somme in contanti, riconducibili a Lanzafame, anche per interposta persona, situati in Italia, ... Scrive lasicilia.it

IL PROCURATORE FIGC PALAZZI A BARI PER L' INCHIESTA SUL CALCIO-SCOMMESSE

Video IL PROCURATORE FIGC PALAZZI A BARI PER L' INCHIESTA SUL CALCIO-SCOMMESSE Video IL PROCURATORE FIGC PALAZZI A BARI PER L' INCHIESTA SUL CALCIO-SCOMMESSE