Il Terzo settore si riunisce | Si risconosca il nostro ruolo ma in sedi idonee e accessibili

Recentemente, in Camera di Commercio, si è tenuto un confronto tra gli Enti del Terzo Settore e le istituzioni. L'incontro ha evidenziato l'importanza di riconoscere il ruolo del settore e ha sottolineato la necessità di svolgere tali discussioni in sedi appropriate e accessibili. Un momento di dialogo fondamentale per rafforzare l'interazione tra realtà associative e istituzioni.

Nei giorni scorsi, in Camera di Commercio, si è svolto un tavolo di confronto tra gli Enti di rappresentanza del Terzo Settore e le istituzioni. L’incontro, promosso dal Forum provinciale del Terzo Settore e dal Csv Terre Estensi, aveva l’obiettivo di avviare un’istruttoria condivisa per ampliare le conoscenze reciproche, rafforzare le collaborazioni e definire possibili azioni comuni sulla valorizzazione degli immobili pubblici. Un tema che coinvolge in particolare l’eventuale affidamento di spazi agli enti del Terzo Settore per lo svolgimento delle loro attività istituzionali. Ad aprire i lavori è stata Chiara Bertolasi, portavoce del Forum Terzo Settore: "Due sono le istanze che portiamo a questo tavolo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il Terzo settore si riunisce: "Si risconosca il nostro ruolo ma in sedi idonee e accessibili"

Cerca Video Caricamento del Video...

ORGOGLIO MARCHIGIANO: CONGERIE APS TRA I 3 VINCITORI NAZIONALI DEL PREMIO "GenP"! C’è anche un pezzo di Marche nel futuro del Terzo Settore italiano. Congerie di Montecassiano (MC) è stata selezionata tra oltre 400 candidati in tutta Ital - facebook.com Vai su Facebook

Il 2026 segnerà un passaggio fondamentale per tutto il Terzo Settore e per la nostra Associazione: l'entrata in vigore del nuovo regime fiscale previsto dal Codice avrà un impatto significativo sulla gestione di tutte le attività associative. Siamo di fronte a una tra Vai su X

Il Terzo settore si riunisce: "Si risconosca il nostro ruolo ma in sedi idonee e accessibili" - Sapigni: "Spero emergano disponibilità di luoghi per la Casa del volontariato: sfratto tra 20 giorni". Scrive msn.com