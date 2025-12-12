Il terzo settore si racconta a Bari | inaugurato il Meeting del volontariato tre giorni fra mercatini solidali e incontri a tema

A Bari prende il via il Meeting del volontariato, un evento di tre giorni dedicato al terzo settore e alla solidarietà. Organizzato dal Csv San Nicola, l'iniziativa propone mercatini solidali e incontri tematici, con il filo conduttore “Il coraggio della speranza”. La manifestazione si svolge fino a domenica 14 dicembre in due diverse location, coinvolgendo numerosi volontari e associazioni locali.

“Il coraggio della speranza” è il fil rouge che accompagna il Meeting del volontariato a Bari. Organizzata dal Csv San Nicola, la manifestazione vede fino a domenica 14 dicembre una tre giorni di appuntamenti divisi tra due location. Stand e incontri tra due location Una è la Sala Murat dove le. Baritoday.it

Nel terzo settore sono pochi gli enti guidati dai giovani, solo il 7%

Nel terzo settore sono pochi gli enti guidati dai giovani, solo il 7% - Solo il 7,1% degli Enti del Terzo settore italiani è guidato da under 35, ma, "dove questo accade emergono segnali di rinnovamento, maggiore equilibrio di genere e un forte radicamento territoriale". ansa.it

Giovani alla guida del Terzo settore: una leadership paritaria e inclusiva - Soltanto il 7,1% degli enti del Terzo settore è guidato da under35, ma la loro governance è più radicata e paritaria. vita.it

L'Associazione Orizzonti, realtà del terzo settore attiva da oltre quindici anni a Trani e nel territorio della provincia Bat nel contrasto alla povertà alimentare e sanitaria,... ? Guarda le foto - facebook.com Facebook

Il 2026 segnerà un passaggio fondamentale per tutto il Terzo Settore e per la nostra Associazione: l'entrata in vigore del nuovo regime fiscale previsto dal Codice avrà un impatto significativo sulla gestione di tutte le attività associative. Siamo di fronte a una tra X.com