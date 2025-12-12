Il tentativo disperato di Crosetto di far ragionare Travaglio ad Atreju

Durante la settima giornata di Atreju, si è svolto un acceso confronto tra Marco Travaglio e Guido Crosetto. La manifestazione, ambientata nei suggestivi giardini di Castel Sant’Angelo, ha visto protagonisti due figure di rilievo, impegnate in un dialogo acceso e ricco di tensione, nel contesto di un evento politico di rilievo.

Settima giornata di Atreju, festa meloniana nei giardini di Castel Sant’Angelo. Settima giornata e doppio match: da un lato dell’albero di Natale tricolore c’è Marco Travaglio, dir. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. Ilfoglio.it "Madame Bovary" di Gustave Flaubert è un capolavoro della letteratura francese e un'icona del realismo letterario. Pubblicato nel 1856, il romanzo narra la storia di Emma Bovary, una donna che vive oltre i propri mezzi in un tentativo disperato di sfuggire alle - facebook.com facebook © Ilfoglio.it - Il tentativo disperato di Crosetto di far ragionare Travaglio ad Atreju

Lollobrigida al Tg2 Post: Draghi riferisca in Aula sul caro bollette

Video Lollobrigida al Tg2 Post: Draghi riferisca in Aula sul caro bollette Video Lollobrigida al Tg2 Post: Draghi riferisca in Aula sul caro bollette