Il tecnico in vista del match contro il Teramo Savini | È una Recanatese più sicura di sé
Il tecnico Mirko Savini si prepara alla sfida contro il Teramo, analizzando la crescita della Recanatese e le caratteristiche della squadra avversaria. Con un occhio attento alle qualità del Teramo, Savini sottolinea l’importanza di studiare gli avversari per affrontarli al meglio e rafforzare la sicurezza della propria squadra.
Mirko Savini: qualche accorgimento in vista, rispetto al consueto, considerato che domenica troverete di fronte la compagine più in forma del campionato? "È giusto studiare e capire le qualità del Teramo che ha un organico costruito per vincere, è l’unica imbattuta del girone ed appare in grandi condizioni. Ora però noi stiamo trovando continuità di risultati e di prestazioni e dunque diciamo che siamo consapevoli della nostra forza ma anche del percorso di crescita". Tra le tante cose da temere degli abruzzesi, spicca forse un attacco atomico con Fall, Persano, Nanapere, Pavone e Sereni? L’allenatore Pomante, in prima linea, sembrerebbe solo avere l’imbarazzo della scelta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
