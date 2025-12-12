Il surreale scherzo del pm di Cassazione | lascia al collega un pizzino con finte minacce anarchiche E arriva la Digos

Un procuratore della Cassazione ha orchestrato uno scherzo surreale lasciando un

Voleva fare uno scherzo divertente al suo collega e compagno di stanza, con cui “erano soliti canzonarsi a vicenda “. Così, mentre fuori dalla Cassazione un gruppo di anarchici manifestava in favore di Alfredo Cospito, il sostituto procuratore generale della Suprema Corte Luca Tampieri ha avuto una brillante idea: infilare in un fascicolo del vicino di scrivania – in quel momento impegnato in udienza – un “ pizzino ” anonimo con gli slogan gridati dai manifestanti. “Fuori Alfredo dal 41-bis! Il 41-bis è tortura, lo Stato stragista non ci fa paura. Galere e tribunali non ne vogliamo più, colpo su colpo li tireremo giù “, le frasi stampate sul foglio. Ilfattoquotidiano.it

