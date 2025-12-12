Il suo conto bancario rischia il sequestro ci faccia un bonifico | truffa sventata in due nei guai

Un tentativo di truffa ai danni di un anziano viene sventato grazie all’intervento dei carabinieri di Copparo. La vittima, spaventata, aveva ricevuto una telefonata che le chiedeva di effettuare un bonifico sotto minaccia di sequestro del conto. L’episodio evidenzia ancora una volta le tecniche diffuse e l’importanza di prestare attenzione alle richieste sospette.

Ancora un tentativo di truffa ad un anziano. Ancora un intervento dei carabinieri. Alcuni giorni fa la centrale operativa dell’Arma di Copparo ha ricevuto chiamata da una donna spaventata che temeva che il marito fosse vittima di una truffa ancora in corso. L’uomo, un pensionato 80enne, aveva. Ferraratoday.it

