Il sondaggio Youtrend sul triello mancato di Atreju | Meloni straccia Conte e Schlein a tavolino
Un sondaggio di Youtrend rivela che, anche in assenza di un vero e proprio dibattito, gli italiani considerano Giorgia Meloni la vincitrice del
C’è una vincitrice del dibattito che non c’è stato ed è Giorgia Meloni. Il dato non è più solo quello politico: Youtrend ha svolto un sondaggio per capire chi, secondo gli italiani, sarebbe stato più convincente nel caso ad Atreju si fosse svolto il “triello” con Elly Schlein e Giuseppe Conte. Il risultato è netto: la premier svetta con il 48% e doppia Conte che si attesta secondo con il 24%, mentre Schlein si ferma al 13%. E poiché il faccia a faccia non si è svolto, appare evidente che gli italiani considerano Meloni la leader più convincente in assoluto, a prescindere dalla circostanza. Il sondaggio Youtrend sul “triello” di Atreju: doppia sconfitta per Schlein. Secoloditalia.it
Sondaggi politici elettorali: cosa pensano gli italiani di Francesca Albanese e chi vincerebbe nel triello Meloni-Schlein-Conte, l’ultima Supermedia sui partiti
Sondaggi politici elettorali: cosa pensano gli italiani di Francesca Albanese e chi vincerebbe nel triello Meloni-Schlein-Conte, l’ultima Supermedia sui partiti - Sondaggi politici elettorali: cosa pensano gli italiani di Francesca Albanese e chi vincerebbe nel triello Meloni- unita.it
Schlein d'Atreju. Per un sondaggio Youtrend avrebbe perso il duello con Meloni (e anche con Conte). La segreteria Pd fantasma - Risulta poco convincente e avrebbe perso anche nel confronto diretto con la premier. ilfoglio.itUn sondaggio di Youtrend sulla popolazione maggiorenne residente in Italia rivela che il 41% degli italiani non ha fiducia in Francesca Albanese, mentre il 17% sì (il 42% non sanno o non la conoscono). Rispetto a due mesi fa, la quota di italiani che non han - facebook.com facebookSchlein d'Atreju. Per un sondaggio Youtrend avrebbe perso il duello con Meloni (e anche con Conte). La segreteria Pd fantasma, dal mancato duello all'Assemblea Pd. La lotta tra Correntissimo e Bonaccini - @carusocarmelo x.com