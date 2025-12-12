Il sondaggio Youtrend sul triello mancato di Atreju | Meloni straccia Conte e Schlein a tavolino

Un sondaggio di Youtrend rivela che, anche in assenza di un vero e proprio dibattito, gli italiani considerano Giorgia Meloni la vincitrice del

C’è una vincitrice del dibattito che non c’è stato ed è Giorgia Meloni. Il dato non è più solo quello politico: Youtrend ha svolto un sondaggio per capire chi, secondo gli italiani, sarebbe stato più convincente nel caso ad Atreju si fosse svolto il “triello” con Elly Schlein e Giuseppe Conte. Il risultato è netto: la premier svetta con il 48% e doppia Conte che si attesta secondo con il 24%, mentre Schlein si ferma al 13%. E poiché il faccia a faccia non si è svolto, appare evidente che gli italiani considerano Meloni la leader più convincente in assoluto, a prescindere dalla circostanza. Il sondaggio Youtrend sul “triello” di Atreju: doppia sconfitta per Schlein. Secoloditalia.it

Un sondaggio di Youtrend sulla popolazione maggiorenne residente in Italia rivela che il 41% degli italiani non ha fiducia in Francesca Albanese, mentre il 17% sì (il 42% non sanno o non la conoscono). Rispetto a due mesi fa, la quota di italiani che non han - facebook.com facebook

