Il sogno dei ragazzi del SanSeba | Apriamo un cinema all’aperto

Aprire il cinema all’aperto è il sogno del SanSeba, ovvero il Centro San Sebastiano di Marnate. Un luogo di aggregazione dedicato agli adolescenti: un punto di incontro e socializzazione dove al centro c’è la condivisione. In vista del Natale i ragazzi che frequentano il Centro hanno lanciato la sfida. E lo hanno fatto attraverso il sistema del crowdfunding, cioè la raccolta dal basso cui tutti possono contribuire anche con una piccola donazione. "Il nostro grande sogno per il futuro – dicono i ragazzi del Centro di Marnate – è creare un cinema all’aperto, un luogo dove ritrovarsi, emozionarsi insieme e vivere la magia dei film sotto le stelle". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it