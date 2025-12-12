il sistema missilistico samp t certificato per il michelangelo dome

Il sistema missilistico SAMP/T NG, recentemente certificato per il Michelangelo Dome, rappresenta un passo importante nella difesa aerea integrata di Leonardo. Basato sulla tecnologia di Eurosam, il sistema utilizza il radar Kronos Grand Mobile di ultima generazione ed è stato ufficialmente approvato a circa una settimana dalla presentazione dell’architettura di difesa.

A quasi una settimana dalla presentazione ufficiale del Michelangelo Dome, l'architettura di difesa aerea integrata di Leonardo ha visto la certificazione all'utilizzo del SAMPT NG, sistema missilistico di Eurosam (consorzio italo-francese che comprende MBDA e Thales) che utilizza il sensore radar ad alta potenza Kronos Grand Mobile di ultima generazione. Il 3 dicembre è stato effettuato infatti il primo lancio di qualifica del missile terra-aria Aster 30 B1NT utilizzato dal SAMPT NG, guidato sul bersaglio dal radar di Leonardo. Questo radar, di tipo AESA ( Active Electronically Scanned Array ) multifunzione e incorporante le più avanzate tecnologie richieste per questa capacità, ha dimostrato le sue prestazioni tracciando la minaccia e guidando il missile verso l'intercettazione a una distanza mai raggiunta prima durante le prove a terra.