Il siparietto tra Panetta e Draghi i fanta scenari su La Russa jr e altre pillole

Serata di banchieri a Roma, a Palazzo Brancaccio. Dove è andato in scena il “ Premio Bancor ”, quello dedicato al ricordo di Guido Carli, l’ex governatore della Banca d’Italia morto nel 1993 a 79 anni. Sul palco due romani e soprattutto romanisti, come hanno confessato loro stessi, cioè Mario Draghi e Fabio Panetta, roba da Curva Sud dello stadio Olimpico. E quella del calcio è una forte motivazione dell’amicizia personale tra l’ex e l’attuale governatore di Bankitalia, 78 e 66 anni. Qualcuno che giura di averlo visto tanti anni fa a tifare per la “ Maggica “, spiffera che Draghi perdeva il suo proverbiale “aplomb” quando c’era da sostenere la squadra. Lettera43.it © Lettera43.it - Il siparietto tra Panetta e Draghi, i fanta scenari su La Russa jr e altre pillole