Il sindaco ci ricasca | Colón meglio della Fenice lo dice ChatGpt

12 dic 2025

Il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, torna a esprimere il suo punto di vista sulla disputa riguardante la direzione del Teatro La Fenice, coinvolgendo anche ChatGPT in una comparazione con il Colón di Buenos Aires. La questione, che vede da settimane il rifiuto unanime contro la candidatura di Beatrice Venezi, continua a suscitare tensioni e discussioni nella città.

