Il segretario ha stancato pure la5 Cgil | basta scioperi firmiamo i contratti

Il crescente malcontento tra i settori riformisti, come Poste, tessile e chimici, evidenzia le tensioni nel panorama sindacale. Dopo le recenti serrate e lo stallo nelle trattative, il segretario invita a sospendere gli scioperi per firmare i contratti. Tuttavia, l’isolamento e l’insoddisfazione continuano a crescere, portando a un possibile escalation se le azioni di protesta non portano risultati concreti.

Monta il malcontento dei settori riformisti (Poste, tessile, chimici): l’isolamento non porta nessun risultato Per adesso restano coperti, ma se anche l’ultima serrata (quella di oggi) sarà un fallimento si faranno sentire. Passi per l’opposizione puramente politica al centrodestra, che con diverse tonalità di rosso è sempre stata (purtroppo) un tratto distintivo della Cgil. Si può soprassedere pure sull’uso improprio di uno strumento di protesta che andrebbe centellinato come quello dello sciopero. E al limite viene scusato persino l’isolamento del sindacato di Corso d’Italia da Cisl e Uil, anche se l’ultima separazione, quella da Bombardieri, ha fatto storcere il naso a una buona parte dei dirigenti e della base cigiellina. 🔗 Leggi su Laverita.info