Il russo Lukyanov voce dell’ultranazionalismo | Se la guerra si ferma ci ritroveremo da soli
Lukyanov, noto esponente dell’ultranazionalismo russo, sottolinea che l’interruzione delle ostilità porterebbe la Russia a trovarsi isolata. A Mosca, molti commentatori ribadiscono che gli obiettivi nazionali si conseguono attraverso la forza militare e considerano la pace come un elemento inutile per i loro scopi strategici.
Molti commentatori a Mosca ribadiscono che gli obiettivi russi si raggiungono con la forza militare. E che la pace non è «utile». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Lukyanov, la voce dell’ultranazionalismo russo: «Se la guerra si fermerà ci ritroveremo da soli» - Molti commentatori a Mosca ribadiscono che gli obiettivi russi si raggiungono con la forza militare. Secondo msn.com