Il ruolo dell’acquario nella tutela di squali e razze

L’Acquario di Genova partecipa al progetto europeo Life Elife, dedicato alla tutela di squali e razze nel Mar Mediterraneo. Dopo sei anni di attività, questa iniziativa ha contribuito alla conservazione e alla sensibilizzazione sulle specie marine a rischio, rafforzando il ruolo dell’acquario come centro di tutela e ricerca nel rispetto della biodiversità marina.

L’Acquario di Genova è tra i protagonisti del progetto Life Elife, l’iniziativa europea dedicata alla tutela di squali e razze nel Mar Mediterraneo, giunta a conclusione dopo sei anni di attività. Avviato a fine 2019 e cofinanziato dal programma Life dell’Unione Europea, il progetto ha lavorato. Genovatoday.it Il ruolo dell’acquario nella tutela di squali e razze - Sei anni di progetto europeo Life Elife: sperimentazioni, dati scientifici e attività educative con il contributo dell’acquario di Genova per proteggere gli elasmobranchi ... genovatoday.it Etichette a forma di spaghetti per monitorare i superpredatori del mare. Per la Giornata Mondiale degli squali nasce tSharks: il progetto internazionale che ne tutela le specie ... - Sono considerati gli animali marini più pericolosi al mondo, complici i film di fantascienza, ma se vi dicessimo che siamo più noi a essere una minaccia per gli squali, che loro per noi? corriere.it All’Acquario Romano Giorgia Meloni riceve il Premio Margaret Thatcher. Due storie lontane ma oggi vicine: la premier italiana viene celebrata come nuovo riferimento del conservatorismo moderato europeo - facebook.com facebook "ACQUARIO S.N.C. DI PETRUCCI VALENTINA E CRISTIANO" - Results on X | Live Posts & Updates x.com