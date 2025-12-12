’Il ruggito dell’anima’ La potenza espressiva di Antonio Ligabue

L'articolo esplora la straordinaria forza espressiva delle opere di Antonio Ligabue, evidenziando la sua capacità di catturare maestose tigri, leopardi in agguato, rapaci in azione e leoni imponenti, rivelando un mondo selvaggio e potente che si riflette nell’intensità del suo talento artistico.

di Olga Mugnaini Tigri maestose, leopardi in agguato, rapaci in azione o impegnati in lotte per la sopravvivenza, e leoni imponenti. E poi i celebri autoritratti, crudi, impietosi. Per Antonio Ligabue l’arte ha sempre rappresentato un’esigenza profonda e istintiva, un modo per affrontare le difficoltà e i tormenti della sua vita. A sessant’anni dalla scomparsa dell’artista di Gualtieri, gli Arsenali Repubblicani del Comune di Pisa ospiteranno la mostra ’Ligabue. Il ruggito dell’anima’, in programma dal 26 dicembre al 10 maggio. Il percorso espositivo racconterà la sua parabola umana e creativa segnata da disgrazie, sradicamenti, solitudine, fame e miseria. 🔗 Leggi su Quotidiano.net