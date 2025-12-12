Il ruggito del jazz sul palco dello Spirito
Sul palco dello Spirito, il jazz si esprime in tutta la sua intensità, tra rispetto per le radici e innovazione. Un evento che celebra la tradizione musicale, arricchita dall'estro di un artista italiano che ha saputo lasciare un segno distintivo nel panorama jazz. Un'occasione unica per vivere un’esperienza sonora coinvolgente e autentica.
Da un lato l’omaggio alla tradizione, dall’altro l’impronta originale lasciata da un grande estroso del jazz italiano. Da un lato il colore del blues – il Blue –, dall’altro il ruggito del jazz – che oltreoceano chiamano Roar. È Blue Roar, il titolo del prossimo concerto organizzato dal Gruppo dei 10. Si terrà stasera, allo Spirito di Vigarano Mainarda, e sarà il penultimo evento della rassegna Tutte le Direzioni in Fall & Wintertime 2025 e, in definitiva, dell’anno corrente (l’ultimissimo si terrà il 26 dicembre, in matinée, con il Gianni Cazzola Classic Trio). Protagonisti assoluti saranno i giovani musicisti di Nico Gori, che lui chiama Young Lions. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
