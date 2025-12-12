Il rogo della bandiera

Nel dicembre del 1917, l’Italia attraversa un periodo di profonda crisi, segnato dalla durezza della Grande Guerra e dalla sconfitta di Caporetto. Questo contesto di sconforto e difficoltà influisce sulla vita quotidiana e sull’animo della nazione, in un inverno che rimarrà impresso come uno dei più cupi nella storia del paese.

Nel dicembre del 1917 l’Italia vive uno dei suoi inverni più cupi. La Grande Guerra, entrata nel suo quarto anno, ha logorato esercito e popolazione, mentre l’eco della disfatta di Caporetto pesa come un velo di sconforto sul Paese. Le città romagnole, lontane dal fronte ma non dal sacrificio. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

“Era una bandiera della nostra prima squadra e del settore giovanile, un ragazzo d’oro che insieme alla sua famiglia ha dato molto al club contribuendo a rilanciarlo e a tenerlo in piedi». Non nasconde la commozione Giuseppe Buzzi, presidente del Football c - facebook.com Vai su Facebook

Incendio a Sesto San Giovanni, auto carbonizzate dalle fiamme: in una c’è il cadavere di un uomo - Il rogo è divampato ieri sera a Sesto San Giovanni (Milano) in un parcheggio di via Fratelli Bandiera. Secondo fanpage.it

Libri al rogo e roghi senza fiamme - Pietro Aretino, Giuseppe Antonio Borgese, Emilio Salgari, Ignazio Silone e Maria Assunta Giulia Volpi detta Mura. Lo riporta repubblica.it

Firenze, il Viper chiede un aiuto per ripartire dopo l'incendio distruttivo #shorts #news

Video Firenze, il Viper chiede un aiuto per ripartire dopo l'incendio distruttivo #shorts #news Video Firenze, il Viper chiede un aiuto per ripartire dopo l'incendio distruttivo #shorts #news