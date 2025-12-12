Il ritorno di Lucca Trek Trenta escursioni gratuite
Da dicembre a marzo, torna ‘Lucca Trek’, la seconda edizione di un’iniziativa che offre trentissime escursioni gratuite attraverso frazioni e colline del territorio lucchese. Un’occasione per scoprire paesaggi, tradizioni e natura, immersi in un evento pensato per tutti gli appassionati di camminate e scoperta del territorio.
Trenta escursioni accessibili e gratuite da dicembre a marzo tra frazioni e colline del territorio: torna – per la seconda edizione - ‘Lucca Trek’. Un progetto che mira a promuovere il turismo lento ‘oltre le Mura’ alla scoperta di antiche chiese, torri, castelli, fortificazioni, ville, acquedotti, paesaggi e sentieri meno noti, ma in grado di richiamare – e i sold out dello scorso anno lo confermano – curiosi e appassionati anche dalle città circostanti. A condurre i gruppi di circa 20 partecipanti saranno gli operatori specializzati e le guide escursionistiche di Feronia, Emozioneambiente e Trikkete Trekking Toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it
L'Uomo Più Veloce di un Motore! @rubenmurillom #shorts #virale #perte
Leggi l'articolo https://www.cronachedellacampania.it/2025/12/napoli-con-il-ritorno-di-lukaku-il-futuro-di-lucca-e-in-bilico-milan-e-roma-alla-finestra/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook #Napoli #Lukaku #Lucca #Calciomercato #SerieA - facebook.com Vai su Facebook
Trenta itinerari da dicembre a marzo 2026. Torna Lucca Trek con nuovi cammini da affrontare - Trenta appuntamenti da dicembre a marzo sui percorsi delle due mappe tematiche prodotte e distribuite dal Comune di Lucca ... Come scrive luccaindiretta.it