Il ritorno di Lucca Trek Trenta escursioni gratuite

Trenta escursioni accessibili e gratuite da dicembre a marzo tra frazioni e colline del territorio: torna – per la seconda edizione - 'Lucca Trek'. Un progetto che mira a promuovere il turismo lento 'oltre le Mura' alla scoperta di antiche chiese, torri, castelli, fortificazioni, ville, acquedotti, paesaggi e sentieri meno noti, ma in grado di richiamare – e i sold out dello scorso anno lo confermano – curiosi e appassionati anche dalle città circostanti. A condurre i gruppi di circa 20 partecipanti saranno gli operatori specializzati e le guide escursionistiche di Feronia, Emozioneambiente e Trikkete Trekking Toscana.