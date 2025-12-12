Il ritorno di George Gänswein | stamattina in udienza da Papa Leone

Stamattina, Monsignor Georg Gänswein ha incontrato ufficialmente Papa Leone XIV nel suo studio privato al Palazzo Apostolico, segnando il suo ritorno in un contesto familiare e sereno. L’incontro, caratterizzato da cordialità, ha rappresentato un momento importante per il sacerdote, ora Nunzio Apostolico nelle Repubbliche baltiche, nel cuore della sede papale.

Un incontro cordiale e soprattutto sereno, con la gioia di tornare in un certo senso “a casa”. Stamattina Monsignor Georg Gänswein - l'ex segretario privato di Benedetto XVI oggi Nunzio Apostolico nelle Repubbliche baltiche - è stato ricevuto ufficialmente da Papa Leone XIV nel suo studio privato al terzo piano del Palazzo Apostolico, dove il pontefice riceve quotidianamente Capi di Stato e di governo, ma anche vescovi e cardinali di curia. Gänswein è stato l'uomo più vicino a Joseph Ratzinger dal 1996 fino alla sua morte, avvenuta il 31 dicembre 2022 ma da quel momento Papa Francesco lo aveva spedito in esilio in Germania senza alcun incarico. 🔗 Leggi su Iltempo.it

