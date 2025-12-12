Il ritorno di Georg Gänswein | stamattina in udienza da Papa Leone

Un incontro cordiale e soprattutto sereno, con la gioia di tornare in un certo senso “a casa”. Stamattina Monsignor Georg Gänswein - l'ex segretario privato di Benedetto XVI oggi Nunzio Apostolico nelle Repubbliche baltiche - è stato ricevuto ufficialmente da Papa Leone XIV nel suo studio privato al terzo piano del Palazzo Apostolico, dove il pontefice riceve quotidianamente Capi di Stato e di governo, ma anche vescovi e cardinali di curia. Gänswein è stato l'uomo più vicino a Joseph Ratzinger dal 1996 fino alla sua morte, avvenuta il 31 dicembre 2022 ma da quel momento Papa Francesco lo aveva spedito in esilio in Germania senza alcun incarico. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Il ritorno di Georg Gänswein: stamattina in udienza da Papa Leone

