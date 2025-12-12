Il ritorno della leva entro il 2026 Crosetto e i 10mila uomini in più | quali sono i profili più cercati

Il possibile ritorno della leva entro il 2026 e l’aumento di 10mila uomini sono al centro del dibattito. Secondo il ministro della Difesa Guido Crosetto, si tratta più di una leva volontaria o su richiesta, mirata a coinvolgere cittadini disposti a dedicare un anno di servizio a favore dello Stato e delle Forze armate italiane.

Più che di leva obbligatoria, bisognerebbe parlare di leva volontaria. O ancora meglio leva su richiesta dato che, come ha spiegato il ministro della Difesa Guido Crosetto durante la trasmissione di Rete4 Realpolitik, l'obiettivo sarebbe quello di «chiedere se c'è qualcuno in Italia che potrebbe dedicare un anno della sua vita a un servizio a vantaggio dello Stato, a supporto delle sue Forze armate». È proprio questo punto che, secondo quanto scrive Libero oggi, il governo vorrebbe portare in Parlamento già a maggio con un disegno di legge in cui comparirebbe come primo firmatario proprio Crosetto.

Il Bundestag ha approvato la riforma del servizio militare, segnando il ritorno della leva in Germania dopo la sospensione del 2011. La legge introduce un modello di servizio volontario con registrazione obbligatoria per i diciottenni e visite mediche di idoneità.

Liste di leva 2026, ecco chi entra e chi esce il prossimo anno - Entra in elenco chi è nato nel 2009, escono i nati nel 1980.

Il Budestag approva la legge che reintroduce il servizio militare in Germania, per ora su base volontaria - Il Bundestag ha approvato questa mattina la legge che reintroduce il servizio militare in Germania, segnando il ritorno della leva dopo la sospensione del 2011.

