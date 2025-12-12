Il ritorno de ’Il Piccolo principe’ A Calenzano il fenomeno teatrale

Lanazione.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Calenzano torna il celebre spettacolo teatrale de

"Il Piccolo principe" torna, con un nuovo allestimento, sul palcoscenico del Teatro Manzoni di Calenzano. Lo spettacolo tratto dal libro di Antoine de Saint-Exupéry, con adattamento e regia di Italo Dall’Orto, sarà in scena oggi e domani alle 21,15 e, in replica pomeridiana, domenica 14 alle 16,30. Un appuntamento importante per il teatro calenzanese visto che "Il Piccolo Principe" con la regia di Italo Dall’Orto è riconosciuto come un vero e proprio fenomeno teatrale italiano avendo debuttato nel lontano 1998 e collezionato da allora oltre 23 anni di repliche sui palcoscenici più prestigiosi della penisola, La Pergola di Firenze, il Brancaccio di Roma, il Carcano di Milano per 11 stagioni consecutive, lo Stabile di Genova e di Torino per citarne alcuni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

il ritorno de 8217il piccolo principe8217 a calenzano il fenomeno teatrale

© Lanazione.it - Il ritorno de ’Il Piccolo principe’. A Calenzano il fenomeno teatrale

ritorno de 8217il piccoloIl ritorno de ’Il Piccolo principe’. A Calenzano il fenomeno teatrale - "Il Piccolo principe" torna, con un nuovo allestimento, sul palcoscenico del Teatro Manzoni di Calenzano. Riporta lanazione.it

ritorno de 8217il piccoloIl ritorno del Piccolo Principe, di Corrado D'Elia - 30) il Teatro Litta di Milano (corso Magenta 24) ospita lo spettacolo Il ritorno del Piccolo Principe di Corrado D'Elia, con ... Riporta mentelocale.it