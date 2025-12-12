Il ritorno de ’Il Piccolo principe’ A Calenzano il fenomeno teatrale
A Calenzano torna il celebre spettacolo teatrale de
"Il Piccolo principe" torna, con un nuovo allestimento, sul palcoscenico del Teatro Manzoni di Calenzano. Lo spettacolo tratto dal libro di Antoine de Saint-Exupéry, con adattamento e regia di Italo Dall’Orto, sarà in scena oggi e domani alle 21,15 e, in replica pomeridiana, domenica 14 alle 16,30. Un appuntamento importante per il teatro calenzanese visto che "Il Piccolo Principe" con la regia di Italo Dall’Orto è riconosciuto come un vero e proprio fenomeno teatrale italiano avendo debuttato nel lontano 1998 e collezionato da allora oltre 23 anni di repliche sui palcoscenici più prestigiosi della penisola, La Pergola di Firenze, il Brancaccio di Roma, il Carcano di Milano per 11 stagioni consecutive, lo Stabile di Genova e di Torino per citarne alcuni. 🔗 Leggi su Lanazione.it
