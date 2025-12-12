Il rinnovamento di Forza Italia invocato da Pier Silvio Berlusconi ha spiazzato tutti

Il recente richiamo al rinnovamento di Forza Italia, avanzato da Pier Silvio Berlusconi, ha suscitato sorpresa e discussioni. Tra commenti e riflessioni, emerge un clima di attesa e curiosità sul futuro del partito e sulla direzione che prenderà in un contesto politico in evoluzione.

Qualche giorno fa un lettore spiritoso mi invitava a non indulgere in un atteggiamento cupo e scontento, col rischio di deprimere me stesso e il prossimo. Riconosco che la lettura dei giornali, cui l'impegno non poco gravoso di questa newsletter mi costringe implacabilmente, mi spinge talvolta in quella direzione, non bastasse una certa naturale inclinazione. Devo anche dire però che, se non spesso, ogni tanto accade pure il contrario. Non è facile, ad esempio, rendere il sentimento di autentica meraviglia che hanno suscitato in me i resoconti del discorso pronunciato ieri da Pier Silvio Berlusconi a Mediaset, passato nel giro di poche righe dall'orgoglioso elogio della Ruota della fortuna, programma del 1987 di cui ha garantito l'inamovibilità per i secoli a venire, alla ferma richiesta di un improrogabile rinnovamento rivolta ad Antonio Tajani e all'intero gruppo dirigente di Forza Italia.

