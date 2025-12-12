Il regalo di Natale perfetto è il cesto di cibo sì ai salumi secondo l'esperta di Bon Ton | Si fa bella figura

Il Natale si avvicina e trovare il regalo ideale può essere una sfida. Secondo l’esperta di Bon Ton Elisa Motterle, il cesto di cibo rappresenta una scelta sicura ed elegante. In particolare, i salumi sono un’ottima opzione per sorprendere e fare bella figura con amici e parenti, garantendo un dono apprezzato e di classe.

Elisa Motterle non ha dubbi: a Fanpage.it ha detto che il regalo di Natale con cui non si sbaglia mai è il tradizionale cesto di cibo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

