Il Red Valley Festival torna nel 2026 all’Olbia Arena in vendita gli abbonamenti

Il Red Valley Festival torna nel 2026 all’Olbia Arena, dove comprare gli abbonamenti in prevendita. Dopo un 2025 caratterizzato dall’edizione con più successo mediatico, che ha generato oltre 120 milioni di impression digitali e oltre 85.000 presenze nelle quattro serate – il Red Valley Festival torna nel 2026 con la sua undicesima edizione. Il Festival crossover più grande d’Italia si terrà dal 13 al 15 agosto 2026 all’Olbia Arena, prodotto e organizzato da Magma Events e Vivo Concerti, con la title partnership di Air Action Vigorsol e la radio partnership di Radio 105. Per permettere ai più appassionati di assicurarsi la partecipazione alla manifestazione, da lunedì 15 dicembre alle 14:00 apriranno le vendite dei primi biglietti Festival Full Pass, abbonamenti acquistabili a un prezzo speciale per vivere tutte le date di uno degli eventi principali della prossima estate in Italia. Spettacolo.eu

