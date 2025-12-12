Il racconto del piccolo Roman al Parlamento europeo | La guerra mi ha portato via mia madre Piangono tutti anche l’interprete

Roman, un bambino di 11 anni, racconta al Parlamento europeo la sua esperienza durante la guerra in Ucraina. Il suo racconto toccante rivela la perdita della madre e le conseguenze devastanti del conflitto, suscitando emozioni profonde tra i presenti. Un testimonianza che mette in luce il dramma dei più giovani e l'impatto del conflitto sulle vite civili.

«Mi chiamo Roman, ho 11 anni. Il 13 luglio 2022 io e mia madre eravamo in una clinica a Vinnytsia e lì sono arrivati tre missili russi. Quella è stata l’ultima volta che ho visto mamma». Con queste parole semplici e devastanti, Roman Oleksiv, undicenne ucraino originario di Lviv, ha portato nell’aula del Parlamento europeo il volto più crudele della guerra, quello vissuto dai bambini. Il silenzio che ha accompagnato il suo racconto è stato carico di emozione. Roman ha parlato con una lucidità che contrasta con la sua età, raccontando ciò che nessun bambino dovrebbe mai vedere. «L’ho vista schiacciata sotto le pietre, e vedevo solo i suoi capelli. Thesocialpost.it

