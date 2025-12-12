Il questore Andrea Valentino a termine | arriva Vincenzo Nicolì dall’Anticrimine

Ecodibergamo.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il questore Andrea Valentino conclude il suo incarico, dando il via a un cambio di vertice in via Noli. Al suo posto, arriva Vincenzo Nicolì, attualmente direttore del Servizio centrale operativo della Direzione centrale anticrimine. La nomina segna una nuova fase per la questura, con un passaggio di testimone tra figure di rilievo nel settore della sicurezza e dell’anticrimine.

LA NOMINA. Cambio in via Noli: l’attuale dirigente era in carica dal marzo del 2024. Al suo posto è in arrivo il direttore del Servizio centrale operativo della Direzione centrale anticrimine. Ecodibergamo.it

il questore andrea valentino a termine arriva vincenzo nicol236 dall8217anticrimine

© Ecodibergamo.it - Il questore Andrea Valentino a termine: arriva Vincenzo Nicolì dall’Anticrimine

Il questore Andrea Valentino a termine: arriva Vincenzo Nicolì dall’Anticrimine - Al suo posto è in arrivo il direttore del Servizio centrale operativo. ecodibergamo.it

questore andrea valentino termineIl questore Valentino lascia Bergamo: al suo posto Vincenzo Nicolì - Al suo posto è stato disegnato Vincenzo Nicolì, Direttore del Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine ... bergamonews.it

15 Febbraio 2022 Lecce intervista al Questore di Lecce Andrea Valentino

Video 15 Febbraio 2022 Lecce intervista al Questore di Lecce Andrea Valentino