Il quartiere dove è mattanza di ricci uccisi da ruspe e cantieri | la denuncia

Nel quartiere, la recente attività di ruspe e cantieri ha provocato la morte di numerosi ricci, sollevando forti preoccupazioni sulla tutela della fauna selvatica locale. La comunità denuncia la distruzione di habitat naturali e invita a riflettere sull'importanza di preservare il patrimonio biodiverso presente anche nei piccoli spazi urbani.

“State ammazzando la fauna selvatica che popola anche i nostri giardinetti pubblici. Non vi rendete conto del grande patrimonio naturalistico che abbiamo anche nelle piccole oasi all’interno dei quartieri dove ci sono scoiattoli, ricci, picchi. Coi cantieri, coi lavori, con gli interventi anche. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Cerca Video Caricamento del Video...

Il quartiere cambia volto con la riqualificazione, ma i problemi strutturali dei palazzi bloccano la vita quotidiana dei residenti più fragili #InCitta #Territori - facebook.com Vai su Facebook