Il prototipo sarà varato in aprile fibre naturali di lino e bambù | la barca diventa ecosostenibile

A La Spezia, un innovativo prototipo di barca ecosostenibile sarà presentato ad aprile. Realizzato con fibre naturali di lino e bambù, rappresenta un passo avanti verso il design green nel settore nautico. Il progetto, ideato dal Revel Sailing Team, punta a creare una imbarcazione a foil a zero emissioni di carbonio, simbolo di un futuro più sostenibile.

La Spezia, 12 dicembre 2025 – Un foil green e a carbonio zero. La frontiera del futuro parla spezzino e nasce dal genio di un team di giovani studenti: il Revel Sailing Team. Ieri il loro laboratorio nel Campus universitario si è aperto agli esterni per mostrare i grandi passi avanti fatti e presentare il nuovo protoclasse Moth. La grande novità di questa imbarcazione foil sarà la totale assenza di carbonio. Per costruirla saranno infatti utilizzati materiali ecosostenibili, nello specifico fibre naturali di lino e bambù e leghe leggere come alluminio e acciaio. Un progetto avveniristico che ha trovato il sostegno e il contributo della Fondazione Carispezia, oltre che dell’Università di Genova e del campus spezzino spezzino gestito da Promostudi. 🔗 Leggi su Lanazione.it