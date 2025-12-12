Il prossimo avversario | Spal attenta al Faenza E che peccato senza tifosi

Nel prossimo incontro, la Spal affronterà il Faenza nell’ultima giornata del girone di andata. Il club romagnolo si distingue per la figura di Nicola Cavina, che ricopre ruoli di spicco come direttore sportivo e allenatore. Una sfida particolare, resa ancora più triste dall’assenza dei tifosi, che avvolge l’attesa di questa partita con un’atmosfera di attesa e curiosità.

Il Faenza – prossimo avversario della Spal, nell'ultima giornata del girone di andata – ha in Nicola Cavina un vero e proprio factotum, ricoprendo contemporaneamente gli incarichi di direttore sportivo e allenatore di un club che rappresenta un pezzo importante della sua vita. "L' Eccellenza attualmente è la nostra dimensione, anche se sotto tanti punti di vista Faenza meriterebbe la serie D – osserva –. Purtroppo non abbiamo un grosso seguito di tifosi: nella nostra città il basket appassiona di più la gente, che non veniva numerosa nemmeno negli anni d'oro della serie C2 col presidente Minardi e bomber Floccari che a Ferrara conoscete bene.