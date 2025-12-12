La Lidl-Trek si prepara a una rivoluzione nel 2026, passando da americana a tedesca, con importanti cambiamenti nel roster e nel programma. Tra le novità più attese, l'ingaggio di Juan Ayuso come capitano al Tour de France, segnando un nuovo capitolo nella sua carriera e suscitando grande interesse tra appassionati e addetti ai lavori.

Roma, 12 dicembre 2025 - A partire dalla prossima stagione, la Lidl-Trek non batterà più bandiera americana ma tedesca, ma questa non è l'unica novità e, soprattutto, non è quella che incuriosisce di più addetti ai lavori e semplici appassionati: la più elettrizzante riguarda Juan Ayuso, pronto a disputare da capitano assoluto il Tour de France 2026, un inedito se si pensa al passato di ben altro tenore vissuto alla UAE Team Emirates-XRG, dove il re sole è un certo Tadej Pogacar. Il programma della Lidl-Trek e le dichiarazioni di Ayuso. Con lo spagnolo alla Grande Boucle ci saranno Mads Pedersen, che concorrerà per la maglia verde (e che in primavera sarà protagonista anche nelle Classiche, con un occhio di riguardo alle Monumento ), e Mattias Skjelmose, pronto a ricoprire il ruolo di luogotenente, provando a smentire su strada i timori espressi nelle scorse settimane di vedere il proprio spazio ridotto all'osso in squadra. Sport.quotidiano.net

Il programma della Lidl-Trek: Ayuso al Tour de France, Ciccone e Milan al Giro d'Italia - Lo spagnolo: "So che tra me e Pogacar esiste ancora un gap importante, infatti l'obiettivo realistico sarà il podi ... sport.quotidiano.net

Lidl-Trek, svelato il programma completo di Juan Ayuso: “So che c’è ancora un gap fra me e Tadej Pogacar” - © SirottiPronto il calendario 2026 di Juan Ayuso, alla sua prima stagione con la ... msn.com