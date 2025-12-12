Il principe Harry trama un ritorno ufficiale a Londra con l' intenzione di formare una corte segreta per lui e Meghan a Buckingham Palace
L e voci su un possibile ritorno a Londra in veste ufficiale del principe Harry circolano da settimane, rafforzate dalla recente decisione delle autorità britanniche di ripensare il ritiro delle misure di sicurezza al secondogenito di Carlo e Diana e alla sua famiglia. Lo stesso Harry dice di voler tornare nella sua patria più di frequente, ma senza sentirsi uno straniero. Anzi, vorrebbe riprendere il suo ruolo a corte, con la possibilità di rappresentare il re in eventi pubblici e persino farne le veci. E visto che la Royal Family continua a ignorarlo, il principe avrebbe addirittura messo a punto un piano – denominato Progetto Disgelo – per formare una “corte” tutta sua, segretissima e altamente influente nel paese. Iodonna.it
