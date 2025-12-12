Il primer viso di elf il migliore a base di niacinamide che idrata la pelle

Scopri il primer viso di e.l.f., il Power Grip Primer + Niacinamide, ideale per idratare, uniformare e fissare il trucco. Con una formula a base di niacinamide, offre prestazioni di alta qualità a un prezzo accessibile, diventando una scelta versatile per una pelle radiosa e ben preparata.

Il Power Grip Primer + Niacinamide di e.l.f. fissa il trucco, uniforma e idrata la pelle. Ed è a prova di budget. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Il primer viso di e.l.f., il migliore a base di niacinamide che idrata la pelle

Il segreto di un make-up che dura tutto il giorno? Un primer viso che leviga, perfeziona e prepara la pelle come una tela impeccabile. Riempie pori e piccole rughette, minimizza le imperfezioni e regala un effetto pelle perfetta già dal primo gesto.

