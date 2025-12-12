Il prezzo del PUN oggi | andamento e variazioni orarie

L’articolo fornisce un aggiornamento sul prezzo del PUN (Prezzo Unico Nazionale) dell’energia elettrica al 12 dicembre 2025, evidenziando l’andamento e le variazioni orarie. Con un valore attuale di 0,115 €/kWh, si analizzano le dinamiche di mercato e le tendenze recenti che influenzano il costo dell’energia in Italia.

Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) dell’energia elettrica aggiornato a oggi, 12 Dicembre 2025, si attesta a 0,115 €kWh. Analizzando le variazioni orarie della giornata precedente (11 Dicembre 2025), il prezzo minimo registrato è stato di 0,099 €kWh (alle ore 2), mentre il massimo ha raggiunto 0,136 €kWh (alle ore 18). Le ore più economiche per il consumo di energia sono risultate quelle notturne e della primissima mattina (in particolare tra le 2:00 e le 5:00), mentre le fasce orarie più costose si sono concentrate tra le 8:00 e le 10:00 e tra le 16:00 e le 19:00. Andamento giornaliero del PUN Giorno Valore medio nel giorno (€kWh) Variazione rispetto al giorno precedente 12122025 0,115 -0,003 11122025 0,117 -0,002 10122025 0,119 +0,002 09122025 0,115 -0,009 08122025 0,106 +0,002 07122025 0,104 +0,001 06122025 0,108 +0,002 05122025 0,131 +0,002 04122025 0,130 -0,015 03122025 0,145 +0,011 02122025 0,134 +0,002 01122025 0,132 +0,022 30112025 0,110 -0,004 29112025 0,114 -0,007 28112025 0,121 +0,001 27112025 0,121 +0,001 26112025 0,120 -0,027 25112025 0,147 +0,007 24112025 0,140 +0,007 23112025 0,133 +0,024 22112025 0,109 -0,008 21112025 0,117 +0,007 20112025 0,128 +0,008 19112025 0,120 +0,009 18112025 0,117 +0,009 17112025 0,107 -0,004 16112025 0,111 0,000 15112025 0,111 -0,004 14112025 0,115 +0,009 13112025 0,124 +0,010 Andamento mensile del PUN Mese Valore medio nel mese (€kWh) Dicembre 2025 0,121 Novembre 2025 0,117 Ottobre 2025 0,111 Settembre 2025 0,109 Agosto 2025 0,109 Luglio 2025 0,113 Giugno 2025 0,112 Maggio 2025 0,094 Aprile 2025 0,100 Marzo 2025 0,121 Febbraio 2025 0,150 Gennaio 2025 0,143 Dicembre 2024 0,129 Andamento del PUN. 🔗 Leggi su Quifinanza.it