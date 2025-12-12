il prezioso dittico del perugino torna a casa

Il dittico del Perugino, recentemente ritrovato, torna a risplendere nella collezione di Palazzo Baldeschi a Perugia. Acquistato dalla Fondazione Perugia all’asta di Vienna nel 2024, questa preziosa coppia di opere del divino pittore rappresenta un importante rinascita per il patrimonio artistico locale.

Il meraviglioso dittico del Perugino è tornato a casa. Due opere ’perdute’ del divin pittore risplendono nella collezione permanente di Palazzo Baldeschi in corso Vannucci grazie alla Fondazione Perugia che nell’ottobre 2024 li ha acquistati alla casa d’aste Dorotheum di Vienna. È composto da due tavole (foto sopra) raffiguranti Cristo coronato di spine e la Vergine e ieri è stato presentato in un affollato convegno a Palazzo Graziani, occasione per fare il punto sulle recenti acquisizioni della Fondazione. La complessa vicenda del dittico è stata ripercorsa negli interventi di Alcide Casini, presidente Fondazione Perugia e degli storici dell’arte Francesco Federico Mancini e Vittoria Garibaldi (con Gianluca Poldi e Antonio Natali) che hanno ricostruito il percorso storico, critico e diagnostico del dittico e ricordato come "l’acquisizione rappresenti un atto di tutela e valorizzazione del patrimonio umbro, oltre che un ritorno alla fruizione pubblica". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it