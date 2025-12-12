Il prete portoghese diventa virale dopo aver usato la voce del Papa come intro per un dj-set in Slovacchia

Un prete portoghese diventa virale dopo aver utilizzato la voce del Papa come intro per un DJ-set in Slovacchia. Tra un maxi schermo davanti a una cattedrale gotica illuminata e synth melodici, il messaggio di Papa Leone XIV si mescola con musica elettronica, creando un insolito e sorprendente connubio tra spiritualità e musica moderna.

U n maxi schermo davanti a una cattedrale gotica illuminata, un messaggio di Papa Leone XIV che risuona nella piazza, synth melodici che si intrecciano con la voce del Pontefice e poi il beat che esplode. È questa la scena – quasi surreale – che ha trasformato Padre Guilherme Peixoto, sacerdote portoghese di 51 anni, nel Dj più virale del momento. Il suo dj-set, realizzato in occasione di un grande festival giovanile a Košice, in Slovacchia, ha superato 10 milioni di visualizzazioni. Molti utenti hanato convinti che si trattasse di un video generato con l’intelligenza artificiale. Ma no: era tutto vero. Iodonna.it Nel nuovo Sandokan hanno riscritto la storia di Yanez presentandolo come un ex prete missionario. Allora Yanez è di gran lunga il mio personaggio salgariano preferito, molto più di Sandokan: scanzonato, ironico, intelligente, irresistibile: lo stesso Salgari finì - facebook.com facebook © Iodonna.it - Il prete portoghese diventa virale dopo aver usato la voce del Papa come intro per un dj-set in Slovacchia

