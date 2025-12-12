Il presidente dell’Unione | Cresce l’allarme povertà anche nella nostra Vallata

Il presidente dell’Unione evidenzia un preoccupante aumento delle difficoltà economiche nelle famiglie della nostra Vallata, con un incremento della povertà assoluta che raggiunge livelli elevati. La situazione richiede attenzione e interventi mirati per affrontare questa emergenza sociale in crescita.

Aumentano le difficoltà per le famiglie povere, la povertà assoluta si attesta su livelli strutturalmente elevati. Secondo l’Istat, circa 2,2 milioni di famiglie vivono in condizioni di povertà assoluta. Abbiamo chiesto al presidente dell’Unione dei comuni della Vallata del Tronto, il sindaco Mauro Bochicchio qual è la situazione nella Vallata del Tronto. Presidente Bochicchio, Istat e Caritas confermano un aumento della povertà assoluta in Italia, qual è la situazione, che si registra nella Vallata? "Cresce la povertà tra chi lavora. Il lavoro non garantisce più una vita dignitosa, non basta. Il problema centrale però resta la casa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it