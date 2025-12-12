Il presidente Ambiente speciale I tifosi rappresentano un valore aggiunto

A margine del tradizionale brindisi di Natale organizzato dall'Empoli, il presidente Fabrizio Corsi ha condiviso riflessioni sul momento attuale della squadra, sulla stagione in corso e sulle prospettive per il futuro. Un'occasione per tracciare un bilancio e guardare avanti, con il consueto equilibrio che caratterizza il rapporto con tifosi e società. "Il nostro ambiente è speciale – ha spiegato Corsi – perché mantiene un equilibrio tra vittoria e sconfitta. Nei momenti di difficoltà, come quelli che stiamo vivendo, i tifosi rappresentano un valore aggiunto: ci sostengono, ci danno forza per venirne fuori".

Roma-Leicester. Settantamila cantano Roma Roma da brividi

